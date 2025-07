Bocce: Zanini-Odinelli e Omodei-Saraceni vincono il 1° Trofeo Cassa Rurale

Pozzolo Grande successo per il 1° Trofeo Cassa Rurale e Artigiana BCC Rivarolo Mantovano, gara regionale serale a coppie organizzata dalla Bocciofila Pozzolese. La manifestazione si è chiusa venerdì scorso con le finali delle categorie B e C, dirette da Stefano Morandi e dall’arbitro Giampiero Bonfrisco. Nella categoria C, il gradino più alto del podio è andato a Ferruccio Zanini e Silvano Odinelli (Voltese), protagonisti di una prestazione maiuscola in finale contro Franco Guardini e Gianfranco Rossi (Peschiera), battuti con un netto 12-2. Terzo posto per Paolo Cicognetti e Arturo Bellani (Castellucchio), quarti Tiziana Stella e Giorgio Zanetti (Csi Verona). Nella categoria B, con finale a terzine, la vittoria è andata a Francesco Omodei e Fabio Saraceni della Solferino Bocce, davanti a Enrico Ballista e Ruggero Boschetti (Rinascita Carpenedolo). Terzo gradino del podio per Damiano Bianchini e Maurizio Falco (Old Vigasio). A premiare i vincitori è stato il presidente della Polisportiva Giuseppe Faccincani, affiancato da Elena Lucca, davanti a un pubblico numeroso e partecipe.

A San Giovanni in Persiceto si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti. Nella Raffa trionfi individuali per Gaetano Miloro (Vigasio Villafranca) e Kety Crescenzi (Salaria). Nella coppia, successo per Alessi-De Carli (Old Vigasio); nella terna, affermazione dell’Arcos Brescia Bocce. Nel Volo, titoli a Luca Negro (Gaglianico) e Marika Depetris (Borgognese) nel tiro di precisione; a Emanuele Soggetti (Veloce Club) e Natalie Gamba (Bassa Valle) nel tiro progressivo. Per la Petanque, titoli a Vanessa Romeo e Jacopo Gardella (Abg).

Sulle corsie della Bocciofila Voltese è scattato il 5° Trofeo Santa Maria Maddalena, gara regionale, individuale, con 172 iscritti da 46 società. Finali previste per sabato 26.