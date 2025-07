Calcio Europa League – Debutto in panchina per il portiere mantovano Micai al Cluj

MANTOVA Debutto rinviato per Alessandro Micai, all’estero e nelle coppe europee. Il portiere mantovano, infatti, è passato recentemente al Cluj, squadra della massima serie romena. Due giorni fa aveva l’occasione di esordire nel match di Europa League contro gli ungheresi del Paks (finito 0-0), ma è rimasto in panchina per tutta la partita. Per Micai, reduce dalla sfortunata annata col Cosenza (retrocesso in C), è la prima esperienza all’estero dopo tanti campionati in B con Bari, Salernitana, Reggina e appunto Cosenza.