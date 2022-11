Calcio 2a Categoria – Asante-gol: la Villimpentese ora balla da sola

Villimpenta Dopo un lungo inseguimento, la Villimpentese sale meritatamente in testa alla classifica battendo il coriaceo New Castellucchio in una partita dura e dal ritmo infernale. Gara equilibrata, fisica e dura, giocata in ogni parte del campo a dimostrazione della forza delle due squadre che sono nei quartieri alti della classifica. Nel primo tempo non si registrano conclusioni degne di nota, anche se la partita rimane sempre viva. Bisogna arrivare al 73’ e la partita si sblocca a favore dei locali: dopo vari scambi in velocità, Bismark Asante lascia partire un missile dal limite dell’area con la palla che si insacca nell’angolino basso della porta difesa da Balzanelli. La partita diventa ancora più veemente, ma gli attacchi degli ospiti s’infrangono contro la forte difesa canarina e al termine della contesa esultano i tifosi locali consci della fondamentale importanza di questa vittoria.