Calcio 1a Categoria – Governolese, altro “no” al titolo del Rullo. Bizzoccoli in pole per la panchina, Badalotti e Garutti le prime idee

Governolo Proseguono i movimenti nel calcio mantovano: nelle ultime ore si è diffusa la voce di un contatto tra Governolese e Marmirolo, per il titolo di Promozione dei neroverdi, che stanno ultimando le operazioni di fusione con l’Union Team e che quindi potrebbero cedere la categoria ad una società mantovana interessata. L’eventualità però è smentita dal patron dei Pirati Fabio Bronzatti: «La Governolese farà la Prima Categoria al 200%, non nego che l’eventualità ci sia stata prospettata, ma la nostra posizione è ferma. E abbiamo l’intenzione di disputare la Prima per provare a vincerla». Come abbiamo scritto negli ultimi giorni il tecnico in pole position per la panchina rossoblù sarebbe Giuseppe Bizzoccoli, ma il presidente non si sbilancia: «E’ uno dei candidati, però la decisione finale la prenderà il Consiglio, come è sempre successo. Per quanto concerne la squadra, ovviamente, la faremo in base alle indicazioni dell’allenatore, ma l’ossatura nelle nostre intenzioni ricalcherà quella già presente, perché al di là del risultato finale ha disputato un ritorno importante. Mi piacerebbe, ad esempio trattenere due difensori importanti come Lonighi e Dalla Pellegrina». Tra i contatti in corso per i rinforzi (e su cui il patron non si sbilancia) ci sarebbero i possibili ritorni eccellenti, come bomber Andrea Badalotti e il centrocampista Garutti. Ma prima per l’appunto occorrerà attendere la fumata bianca per il mister, che potrebbe arrivare ad ore, o al massimo lunedì.