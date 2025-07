Calcio 1a categoria – Max Rossi: “Il mio Viadana a chilometro zero”

Viadana Prima passerella estiva allo stadio per il Viadana sotto la guida del confermato allenatore Massimiliano Rossi in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Una conferma all’insegna della continuità, che si accompagna a una campagna acquisti condotta con attenzione dal nuovo direttore sportivo Andrea Ziveri, incaricato di costruire una rosa in linea con le indicazioni del tecnico. La preparazione inizierà il prossimo 20 agosto, ma le idee in casa gialloblù sono già molto chiare. «L’ambizione – spiega mister Rossi – è quella di riuscire a disputare un buon campionato. Abbiamo costruito un organico basato per tre quarti su giocatori viadanesi, perché crediamo che il senso di appartenenza possa dare un valore aggiunto anche alla prestazione sportiva. Il legame con il territorio e la maglia che si indossa non è un dettaglio, ma una leva importante per costruire qualcosa di duraturo». Un concetto che il tecnico condivide pienamente con società e sponsor. «Con il Gruppo Visioli, che ci sostiene e ci è vicino, portiamo avanti una filosofia chiara e coerente: vogliamo far leva su un gruppo consapevole di dove vive e dove gioca. Il nostro intento è quello di puntare su ragazzi motivati, pronti a dare tutto per il Viadana, dentro e fuori dal campo». Rossi sottolinea anche l’importanza del clima nello spogliatoio: «Il “divertimento” è un elemento su cui vogliamo costruire il nostro percorso. L’armonia all’interno del gruppo può essere la chiave per superare i momenti difficili. Siamo contenti della rosa allestita: con Ziveri e la società abbiamo cercato di formare un gruppo che possa dare soddisfazioni». Il tecnico chiude con realismo e fiducia: «Alla fine sarà sempre il campo a parlare. Noi, dal canto nostro, siamo pronti a lavorare con umiltà e voglia di crescere, settimana dopo settimana».