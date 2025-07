Rugby – Ratko Jelic ritrova la maglia giallonera: “Viadana è casa mia. Sono pronto a dare tutto per questi colori”

Viadana Dopo l’anticipazione di ieri, è arrivata l’ufficialità: Ratko Jelic torna a vestire la maglia del Rugby Viadana. Il mediano di mischia italo-serbo, classe 2000, reduce da tre stagioni con le Zebre Parma nel campionato URC, ritrova il giallonero con cui aveva già condiviso un importante tratto di crescita. Un ritorno che ha il sapore della scelta consapevole, maturata con l’esperienza accumulata ad alti livelli e con il desiderio di rimettersi in gioco nel club dove tutto era cominciato. «Sono felice di tornare in un ambiente in cui sono stato bene – ha dichiarato Jelic -. Ho seguito con orgoglio il percorso che la squadra ha fatto in questi anni e darò il massimo per contribuire alla sua crescita. Viadana ha sempre avuto ambizione e voglia di competere per il vertice: anche io voglio lottare per il titolo. Non vedo l’ora di tornare in campo e fare ciò che amo, davanti a un pubblico che ci ha sempre sostenuti con passione. Spero di rivedere lo stadio pieno, pronto a spingerci come nei giorni migliori». Parole chiare, da leader. In questi tre anni a Parma, Jelic ha affinato visione di gioco, capacità di gestione e personalità: elementi che ora porterà in dote a un gruppo giovane e in crescita, pronto a ripartire con nuove ambizioni. La società lo ha voluto fortemente, e la tifoseria non ha mai dimenticato la sua grinta e il suo spirito da combattente. Nel frattempo, il club lavora per completare la cabina di regia. Viadana ha infatti perso Roger Farias, passato alle Zebre, e probabilmente anche Baronio, con identica destinazione, e punta sull’italo-argentino Matias Frutos Macchi, apertura classe 1993 del Valsugana Padova. Un profilo esperto, che potrebbe affiancare Jelic nella gestione del gioco, offrendo ulteriori soluzioni allo staff tecnico. Il ritorno di Jelic è più di un colpo di mercato: è il segnale di una squadra che vuole continuare a crescere, puntando su chi conosce il valore di questa maglia.