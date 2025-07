Calcio 1a Categoria – Melara: “La Dinamo è pronta, ma vincere non sarà un assillo”

Gonzaga Un ingresso trionfale in Prima, un traguardo mai raggiunto in precedenza dalla società virgiliana, che si affaccia con determinazione e consapevolezza al nuovo campionato. Alla guida della neopromossa resta confermatissimo Matteo Melara, tecnico che ben conosce le insidie del torneo, avendolo già affrontato (e vinto) con la Governolese due stagioni fa, centrando il salto in Promozione alla guida dei Pirati del Mincio.

Melara non fa proclami, ma ha le idee chiare sul percorso che attende i suoi ragazzi: «Sappiamo che ci aspetta un campionato difficile – ammette – ma dobbiamo far leva sull’entusiasmo e sulla voglia di far bene. L’obiettivo primario sarà consolidarci in questa nuova categoria. Il mercato? Direi che gli obiettivi principali sono stati centrati». La Dinamo ha infatti effettuato investimenti notevoli sul fronte degli innesti, mantenendo lo zoccolo duro che ha sbaragliato la concorrenza Seconda e aggiungendo pedine di spessore per aumentare qualità, esperienza e duttilità.

Sono arrivati Quartaroli, Tommaso Bozzolini, Visioli, Marangi, Messori, Rainone e Malaguti, profili ben conosciuti nel panorama dilettantistico e che possono vantare esperienze nelle categorie superiori. «Avevamo individuato anche altri giocatori che potevano fare al caso nostro – prosegue Melara – ma hanno fatto scelte diverse. Fa parte del gioco». Il riferimento, probabilmente, è ad Andrea Nalini, attaccante con un passato in Serie A, B e C con Crotone, Virtus Verona, Salernitana e Vicenza. Un colpo che avrebbe avuto un impatto enorme, ma che alla fine non si è concretizzato: il giocatore veronese ha infatti scelto di accasarsi alla Vis Lendinara, ambiziosa formazione rodigina di Promozione veneta. Un sogno sfumato, che tuttavia non cambia i piani della Dinamo. «Ci saranno almeno quattro o cinque squadre mantovane molto attrezzate – avverte ancora Melara – ma attenzione anche alle bresciane: sono sempre avversarie toste e rognose». Tra le favorite, oltre alla stessa Dinamo, ci sono Serenissima, Porto e Marmirolo su tutte. Se allarghiamo la panoramica alle bresciane che verranno quasi certamente inserite nel girone con le virgiliane, sicuramnete Sirmione e Voluntas potrebbero recitare un ruolo da grandi protagoniste.

Il tecnico, che in carriera da giocatore ha giocato nel professionismo ad alti livelli, sa che la mentalità sarà l’arma in più. La data cerchiata in rosso è lunedì 18 agosto, giorno del via alla preparazione in vista del campionato. Da lì inizierà il cammino verso una stagione da vivere senza pressioni, ma con la consapevolezza di rappresentare una realtà in crescita che non vuole fermarsi. Consolidarsi in Prima, senza snaturare l’identità del gruppo, è il primo passo. Anche se la grandissima qualità dell’organico fa pensare a qualcosa di più. Poi, strada facendo, si vedrà.