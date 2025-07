Calcio 2a Categoria – Borgo Virgilio, nuova avventura con entusiasmo e tante novità in rosa

Borgo Virgilio È ripartita ufficialmente la stagione del Borgo Virgilio, che si appresta a disputare il prossimo campionato di Seconda Categoria con rinnovato entusiasmo e una rosa profondamente rinnovata. Alla guida della squadra è stato confermato mister Giuseppe Fido, premiato per l’ottimo lavoro svolto nella passata stagione e chiamato ora a valorizzare un gruppo che unisce volti nuovi ed elementi di esperienza.

Tanti sono infatti i movimenti di mercato messi a segno dalla società, che ha portato in biancazzurro ben quindici nuovi giocatori. Tra i volti nuovi spiccano Ganzerli, Benedini, Signorini, Bergamaschi e Bottoni, rinforzi di qualità che andranno a dare sostanza e profondità alla rosa. A centrocampo e in attacco sono arrivati anche Nefzaoui, Soltazzi, Cavicchini, Hammami, Caia, Dolci, Gola, Bagnoli, Albertini e Neroni, mentre dalla Juniores è stato promosso il giovane Spagnolo, a conferma della volontà del club di valorizzare anche i talenti cresciuti in casa. Completano l’organico i confermati Resta, Afretti, Delfini, D’Angiolella, Marazzini, Chiapparo, Sottili, Cremona, Lorenzini e Chiodi, colonne portanti dello spogliatoio e punto di riferimento per i nuovi arrivati.

Le ambizioni della società sono chiare: costruire un gruppo competitivo, affiatato e capace di recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Seconda, che affronta con rinnovate ambizioni dopo una annata di “apprendistato”. Il Borgo Virgilio punta a una stagione di crescita, con l’obiettivo di migliorare quanto fatto negli ultimi anni e regalare soddisfazioni alla propria tifoseria.