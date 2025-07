Calciomercato dilettanti – La Rapid United completa la rosa con Baltag. Balogun va all’Atletico, Rossin all’Acquanegra

Mantova Proseguono, seppure senza grossi scossoni, i movimenti di mercato delle squadre mantovane. Filippo Lauricella, ex Castiglione, riparte dal BSV Garda. La Rapid United riabbraccia l’attaccante Gabriel Baltag (nella foto), tornato dopo alcune stagioni e reduce da un ottimo torneo a Casaloldo. Con lui si chiude il mercato in entrata per la formazione di Rivarolo. L’Atletico Castiglione ha invece trovato un nuovo rinforzo con l’ingaggio di Balogun dalla Medolese. L’Acquanegra si assicura Rossin dal Borgo Virgilio e attende ancora una risposta da Bettari, ex Montirone. Novità anche in casa Mantova Women, che arricchisce la rosa con l’innesto di Fiorella Reia, proveniente dal Brescia Primavera. Sul fronte del settore giovanile, Andrea Barbiani, ex giocatore della Rapid Viadana, è stato scelto per guidare i Giovanissimi del Guastalla.