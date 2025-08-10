Calcio 1a Categoria – Serenissima al via con grandi ambizioni. Manini: “Il girone però è tostissimo”

Roncoferraro Agli ordini del confermatissimo mister Gianluca Manini (nella foto), vecchi e nuovi giocatori della Serenissima si ritrovano oggi di buon mattino per dare il via alla preparazione in vista dell’imminente avventura in Prima Categoria. Il programma odierno prevede il ritrovo alle 9 per la consegna del materiale tecnico, la firma dei tesseramenti e i test fisici, mentre nel pomeriggio è in agenda la prima seduta di allenamento. La campagna acquisti, sulla carta, è stata di ottimo livello, anche se per il direttore sportivo Micheloni davanti manca ancora qualcosa per completare l’organico. Manini, al via della sua seconda stagione sulla panchina biancazzurra, non nasconde le ambizioni: «Iniziamo con tantissimo entusiasmo – afferma – sapendo che il nostro è un girone durissimo. L’obiettivo è consolidare e, se possibile, migliorare il lavoro avviato nella scorsa stagione».

La rosa – Portieri: Modena, Ferrari. Difensori: Zeroual, Vincenzi, Pisha, Busatto, Delfini, Recchia. Centrocampisti: Pini, Rigon, Granini, Sanseverino, Farè, Mantovanelli, Bottoli, Arcari, Franzosi. Attacanti: Omoregie, De Boni, Suppi, Serenghi, Ayolade. Aggregati: Siliprandi, Farfare, Tibaldi.