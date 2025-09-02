Calcio 2a Categoria – La Villimpentese perde due pedine e corre ai ripari con il colpo Terragin

Villimpenta La Villimpentese è pronta a ripartire con ambizioni concrete. La società gialloblù ha fissato come obiettivo minimo i play off di Seconda Categoria e si è mossa sul mercato per colmare le lacune di una rosa che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con la sfortuna. E’ ufficiale l’arrivo di Valerio Terragin, attaccante classe ’93 di grande esperienza e qualità, reduce dall’ultima stagione con la Governolese e con un passato importante in diverse piazze blasonate. Un innesto pesante per il reparto offensivo, resosi necessario dopo i problemi fisici che hanno colpito due pedine chiave. Il centrocampista Imasuen rischia di restare fuori per l’intera annata, mentre l’attaccante Tomasello dovrà fermarsi più a lungo del previsto per un fastidio al ginocchio. Due assenze pesanti che hanno spinto la dirigenza a intervenire con decisione, consegnando a mister Gerardo Ciccone un rinforzo di valore assoluto. «Abbiamo dovuto correre ai ripari per partire con la rosa a posto e affrontare il campionato con ambizioni da play off» ha dichiarato il tecnico, che può contare ora su un gruppo rinnovato e motivato a riscattarsi dopo l’amara retrocessione. Domenica esordio casalingo in Coppa Lombardia contro il San Lazzaro.