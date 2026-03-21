Calcio 3a Categoria – Il Correggioli torna al successo col Pegognaga

Correggioli Il Correggioli riesce finalmente a vincere davanti al proprio pubblico, battendo il Pegognaga nell’anticipo della 24esima giornata, al termine di una gara emozionante e combattuta. I locali partono forte e sbloccano il risultato con una punizione di Beltrami, trovando poco dopo anche il raddoppio con Faedo. Ad inizio ripresa lo Sporting Pegognaga approfitta di un calo dei padroni di casa e in pochi minuti ristabilisce la parità. Il Correggioli però non si disunisce, torna a spingere e con Cusenza e Graziano trova i gol decisivi per il 4-2 finale. Mercoledì alle 20.30 il recupero casalingo con la Mantovana.