Calcio a 5 Serie A – Milella carica il Saviatesta per il rush finale: “La squadra è viva, siamo in corsa per la salvezza”

Mantova La terza sconfitta consecutiva rimediata venerdì sera a Napoli lascia il Saviatesta in zona retrocessione. Ai virgiliani non è bastata la rete del momentaneo vantaggio siglata da Mohabz. I campani, quarti in classifica e vice campioni in carica, l’hanno ribaltata nella ripresa. «È stata una partita sulla falsariga delle precedenti – afferma mister Pino Milella -. Abbiamo tenuto testa al Napoli, rimanendo in partita fino alla fine. Purtroppo una grande parata del loro portiere ci ha negato il 2-2. Nel contropiede, a porta sguarnita, abbiamo subìto il 3-1. Sapevamo che sarebbe stato un ciclo difficile, in cui potevamo anche esprimerci bene ma non ottenere niente. Dopo la sosta iniziano le gare decisive». «A fine partita – continua Milella – ho fatto i complimenti ai ragazzi, che hanno dimostrato di essere una grande squadra. Il risultato non ci ha premiati, ma non cambia il giudizio. Non è mancato niente, forse un pizzico di buona sorte». Il campionato si ferma per una settimana, il Saviatesta tornerà in campo venerdì 3 aprile al PalaSgu nello scontro diretto col Pomezia. «La pausa arriva nel momento giusto – conclude Pino – dobbiamo staccare mentalmente per poi confluire forze nel finale. Dobbiamo curare i minimi particolari e stare sul pezzo. Siamo in piena corsa per l’obiettivo salvezza».