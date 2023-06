Calcio a 7 – Torneo dei Quartieri a Ostiglia: Poggio out, ora le semifinali di un’edizione record

OSTIGLIA Entra nelle fasi clou il Torneo dei Quartieri. La kermesse calcistica dell’estate ostigliese ha visto un’affluenza costantemente da record (tribuna sempre sold out). Stasera le semifinali: appuntamento allo stadio Mazza alle 21 per Ostiglia-Nogara; a seguire alle 22 Sermide-Melara. Venerdì alle 21.30 finale secca tra le due vincenti. Sempre attivi lo stand gastronomico e l’area ristoro: stasera il menù propone risotto col pontél e polletto.

Ma andiamo con ordine: lunedì 19 è stata l’ultima giornata del girone A. Tutto già stabilito per le qualificazioni, era decisiva solo Poggio Rusco-Saints per il secondo/terzo posto. Ad avere la meglio sono stati i podiensi per 7-3 (18’ e 34’ Perdichizzi, 28’ Bombarda, 32’ Piva, 40’ Canossa, 43’ Massaretti, 44’ Peccini; i tre gol avversari di Adam Hilmi al 6’, Bonfatti al 30’ e Ilyass Hilmi al 37’). Ininfluente il match dei padroni di casa di Ostiglia, già certi del primo posto, contro il già eliminato Borgo Mantovano. E’ finita 6-3. Per gli ostigliesi i gol di 18’ e 24’ Callegarini, 29’, 40’ e 47’ Pandoro, 46’ Monesi. Per Borgo 13’ Cavallini, 27’ Boselli, 36’ Dotti. Questa la classifica: Ostiglia 9 punti; Poggio 6; Saints 3; Borgo Mantovano 0. Mercoledì 21 ultima giornata del girone B: Sermide-Melara decisiva per il primo posto. A prevalere i mantovani 8-3, promossi di diritto alle seminfinali. Per i vincitori i gol: 2’ e 47’ Lamkhanter, 10’ Sarti, 15’, 35’ e 37’ Danza, 45’ Amarai, 49’ Calzolari. Per i rodigini 9’ e 42’ Alex Xeka, 13’ A.Ghisellini. Nogara-Borgocarbonara valeva il posto ai play off: i veronesi hanno vinto 5-2 qualificandosi agli spareggi. Marotta (8’) e Pinotti (10’) illudono i mantovani, ma i nogaresi rimontano con Mantovanelli (24’ e 41’), Ceolin (27’ e 28’) e Cagliarane (39’). Classifica girone B: Sermide 9 punti; Melara 6; Nogara 3; Borgocarbonara 0.

Venerdì 23 i play off col clamoroso successo del Nogara su Poggio (6-5): i veneti, dopo 19 gol subiti nelle prime due uscite, hanno eliminato i campioni in carica (4’ e 26’ Cagliarane, 15’ El Haddaji, 16’ Mantovanelli, 20’ Ceolini e 32’ Soldà; per i poggesi 12’ e 56’ Peccini, 35’ e 42’ Piva, 52’ Vicentini). Nell’altro play off il Melara, trascinato dagli Xeka, Ik Omoregie e Ghisellini, elimina 4-1 i Saints (Bonfatti).