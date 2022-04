Calcio a 5 serie A2 – Saviatesta, allarme infortuni per il match col Fossano. Appello di Rondelli: “Tutti al NeoLu, si entra gratis”

Mantova Si avvicina a grandi passi la sfida di sabato pomeriggio al NeoLu contro il Fossano e per il Saviatesta queste saranno giornate decisive per capire se mister Bagalà potrà contare sull’intera rosa o se sarà costretto a rinunciare a qualche giocatore. A tenere banco, in casa biancorossa, sono gli infortuni di ben quattro giocatori. Stagione praticamente finita per Gabriel alle prese con uno stiramento al quadricipite femorale destro. Il giocatore è fuori dal 7 marzo e ancora non è a posto. Anche per Salas il campionato è finito a causa di un grave problema al ginocchio con probabile intervento chirurgico al crociato. Da valutare inoltre Caio, vittima di uno stiramento al collaterale del ginocchio e grande apprensione per le condizioni fisiche di capitan Titon, che ha un ginocchio gonfio e sarà valutato nelle prossime ore. Questo il bollettino medico a quattro giorni dal match contro i piemontesi. Una partita davvero complicata, l’ultimo grande scoglio della stagione da superare per chiudere il campionato in vetta. Tre punti sotto c’è sempre il 360GG, che affronterà l’insidiosa trasferta di Lecco. Come aveva detto il tecnico dei virgiliani qualche settimana fa, questo penultimo turno sarà decisivo. Anche perchè il team cagliaritano nella giornata conclusiva affronterà il Monastir ultimo in classifica e già retrocesso. I biancorossi hanno un tesoretto di 3 punti da difendere, ma in caso di arrivo alla pari, saranno i sardi a prevalere per la migliore differenza reti negli scontri diretti.

«Siamo agli sgoccioli di una stagione incredibile – ha commentato l’ad biancorosso Cristiano Rondelli -. La squadra ha ottenuto dei risultati importanti e ora ci mancano gli ultimi punti per guadagnare lo spareggio per la Serie A. E’ lì che vogliamo arrivare». Testa al Fossano, ma quanto pesano gli infortuni. «Siamo preoccupati, non lo nascondo. Per noi sarà durissima, ma voglio credere che a fare la differenza saranno le motivazioni dei nostri giocatori». Poi l’appello ai mantovani: «C’è bisogno della nostra gente – dice Rondelli – domenica scorsa eravamo tutti allo stadio a tifare Mantova. Spero che i giocatori dell’Acm e il Ccmc ci diano una mano per scaldare il NeoLu. Si entra gratis e non si può mancare».