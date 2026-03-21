Volley Serie A3 – Gabbiano, scatta la corsa play off: primo round in casa con Modica

Mantova Archiviata la stagione regolare, per il Gabbiano FarmaMed si apre ora il capitolo più importante: i play off. Al PalaSguaitzer (ore 18) andrà in scena gara-1 del primo turno contro i siciliani di Modica. Un appuntamento decisivo per il Top Team, chiamato a lasciarsi alle spalle un finale di stagione amaro dopo il ko contro Trebaseleghe, che l’ha fatto scivolare al quinto posto, e a ritrovare continuità proprio nel momento che più conta. I play off, come spesso accade, rappresentano una competizione a sé, dove equilibrio e dettagli possono fare la differenza. Di fronte ci sarà una squadra solida ed esperta come Modica, capace di mantenere nel tempo un’identità ben definita e reduce da un girone di ritorno particolarmente positivo, che ha chiuso al quarto posto. Un avversario ostico, abituato a lottare su ogni pallone e a costruire le proprie fortune su una fase difensiva molto organizzata. La sfida si preannuncia equilibrata e combattuta, con entrambe le formazioni pronte a giocarsi le proprie carte sin dal primo pallone. Per il Gabbiano FarmaMed sarà fondamentale sfruttare il fattore campo e partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico. L’atmosfera del PalaSguaitzer si annuncia calda, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in un momento chiave della stagione. In palio c’è un passo avanti nel cammino play off, considerato che domenica 29 gara-2 si giocherà in Sicilia, con eventuale golden set. Alla vigilia coach Andrea Radici ha cercato di caricare la squadra: «Dobbiamo dimostrare il nostro valore e sfruttare le nostre armi migliori, battuta e muro. I momenti di difficoltà andranno affrontati con lucidità e capacità di reazione, evitando passaggi a vuoto. La differenza la farà soprattutto la gestione dell’equilibrio durante il match». In casa Modica c’è fiducia. «Quest’anno per la prima volta – spiega coach Enzo Distefano – nel primo turno di play off il Girone Blu s’incrocia subito con il girone Bianco, quindi con trasferte proibitive per quanto riguarda le distanze e difficilissime anche per il tasso tecnico. Di Mantova conosciamo poco perché non l’abbiamo mai incontrata, ma l’abbiamo studiata bene. Cercheremo di fare la nostra migliore partita e fare quanti più punti possibili per poi cercare di chiudere bene gara-2 in casa perchè il “PalaRizza” per noi è un fortino».