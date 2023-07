Calcio a 5 Serie A – Rondelli: “Sta nascendo un Mantova da battaglia”. In difesa colpo Mascherona

MANTOVA Settimana importante per il Saviatesta Mantova. Venerdì è atteso l’annuncio del ripescaggio in Serie A. L’attesa sta finendo, anche se la società virgiliana da un mese ormai sta lavorando proprio in vista del ritorno nella massima competizione del futsal italiano. Torna la Serie A a Mantova, ma il direttore Cristiano Rondelli avverte tutti: «Non sarà come il primo anno di Serie A. I tempi sono cambiati. Ma questo non vuol dire che non saremo protagonisti. Avremo obiettivi differenti. Dobbiamo salvarci e lotteremo quindi con Verona, Ciampino, Active, Cosenza e Came. Poi, naturalmente, punteremo a strappare qualche punto importante contro le big». Obiettivi già molto chiari. Anche per quanto riguarda il mercato. Ieri, infatti, è stato ufficializzato un altro colpo. Si tratta del 23enne centrale di difesa, Mattia Mascherona. Arriva dall’Aosta e lo scorso anno era in forza al Verona, con cui ha conquistato la promozione in serie A. Per lui anche alcune presenze nella nazionale Under 19. Un acquisto sudato da parte di Cristiano Rondelli, che ha appena ottenuto il patentino come allenatore Uefa B, appunto per la difficoltà nel trovare giocatori italiani sul mercato. «Purtroppo è così. Siamo arrivati in ritardo rispetto agli altri e ormai molti giocatori hanno già trovato squadra. Ci mancano tre pedine per completare la rosa. Un pivot, vice di Cabeça, e altri due universali». Questi i buchi nel roster da colmare. Nelle ultime settimane molti giocatori di A2 si sono proposti, ma il Mantova ancora non sembra voler affondare il colpo. Per quanto riguarda il pivot, è possibile che mister Milella possa adattare qualche giocatore nei primi due mesi di campionato, cercando eventualmente un colpo importante a dicembre, quando si riaprirà il mercato e quindi con maggiori possibilità.

«Il Mantova c’è – ribadisce Rondelli – siamo impegnati su diversi fronti in questo momento, ma ci servono acquisti mirati. Partiamo comunque con una base solida, rodata ed è fondamentale per la costruzione di una squadra in grado di lottare per rimanere in Serie A». In rosa attualmente ci sono 9 giocatori, di cui 7 di movimento: sono Ninz, Fior (portieri), Leleco, Galan, Mascherona, Misael, Donin, Donandoni e Cabeça. Oltre alle faccende di mercato, la società è al lavoro per definire la questione palazzetto. Le gare saranno giocate al NeoLu, mentre c’è da ultimare la pianificazione degli allenamenti settimanali. Dopo l’annuncio del ripescaggio in A si andrà a definire il tutto. Il Saviatesta, inoltre, sta programmando il lavoro estivo: raduno il 28 agosto e sono già state fissate delle gare amichevoli. Il 9 settembre torneo internazionale a Lecco con la squadra locale e il Nizza. Il 16 settembre ci sarà il “Memorial Pasolini”. Dirigenza al lavoro anche per il lancio della campagna abbonamenti: ingresso gratuito per gli Under 12; 40 euro per l’abbonamento ridotto riservato a donne e over 65; 50 euro il prezzo intero. Comprende le 15 partite di campionato più una di Coppa Italia. «Vogliamo avvicinare sempre più tifosi. In questi anni abbiamo avuto un grosso seguito nelle partite di cartello e con il ritorno della Serie A ci aspettiamo il grande pubblico. Anche tra i più giovani».