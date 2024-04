Calcio a 5 Serie A – Saviatesta al congedo, ultima partita a Treviso

Mantova L’ultima gara di campionato fra Came Treviso e Saviatesta Mantova non ha nessun valore. Salvi ma fuori dalla corsa play off i veneti, già retrocessi i virgiliani. Fischio d’inizio alle ore 21. Il tecnico biancorosso Pino Milella ci tiene comunque a finire bene la stagione. «Scenderemo in campo in maniera seria e professionale per cercare di onorare al meglio il campionato. Speravamo di arrivare all’ultima gara ancora con qualche chance salvezza, ma purtroppo non è stato così. Quest’anno proprio non abbiamo mai avuto un pizzico di fortuna, fra infortuni, squalifiche e gare rocambolesche. Basti pensare al match di ritorno con Ciampino, che dopo di noi ha smantellato la squadra e non ha più vinto una partita; o all’incontro con Pesaro perso a tavolino. Già solo con questi sei punti saremmo qui a parlare dell’avversaria ai play out».

A riprova di un’annata negativa sotto quasi tutti i punti di vista c’è anche la condizione del roster che affronterà stasera la Came. «Arriviamo all’ultima di campionato con pochi uomini, così come quasi sempre avvenuto in questa annata – analizza con un sorriso Milella -. Mancheranno gli squalificati Ricordi e Baroni, oltre a Tiago Lemos che non ha ancora recuperato dal suo problema fisico. Rientra Cabeça. Porteremo in panchina quattro ragazzi dell’under. Vediamo se per un paio di loro ci sarà la possibilità di esordire».

La chiusura del tecnico del Saviatesta è sul futuro: «Ripartiremo con entusiasmo e determinazione per provare a tornare subito nella massima serie. Cercheremo di confermare lo zoccolo duro di questa squadra, anche se le richieste che arrivano dalla A sono tante. Ci impegneremo per allestire un roster di livello che possa ben figurare in categoria. Quest’anno avremo tempo e modo per programmare nel modo migliore».