Pensiline per la fermata del bus degli studenti: il Comune cerca sponsor

SABBIONETA Il Comune cerca sponsor per l’acquisto di nuove pensiline o la manutenzione straordinaria delle quelle esistenti, poste alle fermate dello scuolabus. Un iniziativa che consentirà di risparmiare sulle spese dell’ente.

L’idea è molto semplice, ma nello stesso tempo efficacie: stipulare un contratto di sponsorizzazione col privato, che viene compensato mettendogli a disposizione degli spazi pubblicitari sugli stessi manufatti. «Abbiamo già recuperato alcune pensiline – spiega il primo cittadino Marco Pasquali -, che verranno posizionate entro l’anno: cinque sicure, mentre due sono in fase di definizione. Servono per rendere sicuro e più accogliente il servizio del trasporto scolastico, che già lo scorso anno abbiamo migliorato con la posa di nuova segnaletica, nuovi attraversamenti sicuri e un nuovo orario fisso per le fermate, raggiungendo in pratica tutto il Comune, fino a Commessaggio Inferiore e Ca’ de Cessi. A tal proposito vorrei esprime un particolare ringraziamento ai privati che stanno contribuendo alla realizzazione di questo progetto, oltre che all’assessore Angiolino Maja e al capogruppo Vittoriano Razzini, per l’impegno che hanno profuso nel portare avanti l’iniziativa».

Ugo Boni