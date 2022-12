Calcio Coppa Terza Categoria – La Rapid Olimpia sfida l’Azzurra Calvina negli ottavi

GAZOLDO E’ l’ultima partita di calcio dilettanti del 2022. Protagonista è la Rapid Olimpia, che gioca stasera a Gazoldo (ore 20.30) la gara secca degli ottavi di Coppa Lombardia contro l’Azzurra Calvina. Nei sedicesimi, la compagine bresciana ha avuto la meglio sul Benaco Salò (4-1 e 0-0), mentre la Rapid ha compiuto l’impresa di ribaltare lo 0-3 rimediato a Cremona con la Marini, vincendo 4-0 al ritorno. In campionato, l’Azzurra occupa il terzo posto nel girone B di Brescia ed è ferma ormai da quasi un mese. La Rapid domenica scorsa si è imposta per 2-1 a Sustinente. Chi passa il turno affronterà nei quarti (23 febbraio) l’Oratorio Maclodio, che domenica ha battuto 3-1 la Villaclarense.

«Gara difficile – avverte mister Carlo Danieli (nella foto) – conosco parecchi giocatori dell’Azzurra, alcuni li ho allenati quando ero alla Bassa Bresciana. Ma siamo agli ottavi ed è logico affrontare squadre forti e siamo contenti di far parte di questo gruppo. Veniamo da quattro successi in campionato e siamo in forma. Mi auguro che la società riesca a trovare qualche rinforzo, intanto faccio i complimenti ai ragazzi della Juniores che hanno sempre dato il loro contributo». Assenti stasera Ballerini, Marchini e forse Marche.