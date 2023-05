Volley Serie B1 femminile – Miracolo Nardi, un’altra Volta in finale: “Crediamoci”

VOLTA MANTOVANA Per il terzo anno di fila, la Nardi Volta si giocherà la promozione in A2 nella finale dei play off. Ma se nelle due stagioni precedenti la squadra collinare era partita con l’obiettivo mai nascosto di salire di categoria, stavolta il risultato è del tutto inaspettato vista la scelta della scorsa estate di “ridimensionare” risorse e ambizioni. Inatteso, dunque, eppure meritatissimo. Il primo ostacolo Focol Legnano è stato superato di slancio con il successo per 3-0 nel retour match in collina, che ha ribaltato il 2-3 dell’andata. Tra il Volta e l’A2 resta soltanto la pisana Fgl Zuma Castelfranco di Sotto, prima classificata nel girone A. Domani sera l’andata in Toscana (ore 21), mercoledì il ritorno in collina (20.30) ed eventuale bella ancora sul campo pisano. In casa Nardi c’è grande fiducia, dettata forse dalla consapevolezza di non avere, stavolta, nulla da perdere. «La squadra ha meritato di andare in finale – dice il coach Fabio Tisci – ha affrontato il Focol senza paura, giocando così può battere chiunque. Sono molto contento della crescita delle ragazze e del percorso fatto quest’anno. Il Castelfranco di Sotto è squadra esperta, con atlete navigate. Ma ce la giochiamo». Al coach fa eco il presidente Sergio Longhi: «Avevo detto che la gara di Legnano era solo il primo tempo. La squadra ha reagito alla grande; forse nessuno si aspettava il 3-0 nel ritorno, ma il risultato finale è meritato, frutto di una prestazione di alto livello. La finale? Castelfranco è forte, ma sognare non costa nulla». E sulla stessa lunghezza d’onda si esprime anche il diesse Alberto Roffia. «Il successo colto sabato scorso è meritatissimo – dice – ottenuto con una grande prova di carattere delle ragazze, che si sono espresse tutte al meglio. Affronteremo ora il Castelfranco di Sotto, squadra molto forte e attrezzata per il salto di categoria. Noi ci proveremo, come sempre, con tutte le nostre forze».