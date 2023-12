Calcio Serie C: MANTOVA-LUMEZZANE 0-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Martelli di Mantova. I biancorossi di Davide Possanzini ospitano il Lumezzane allenato da Arnaldo Franzini con l’obiettivo di allungare in classifica su Padova e Triestina (entrambe in campo domani). Nel Mantova sono assenti gli infortunati Giacomelli e Maggioni, ma torna tra i convocati Bragantini. I bresciani, decimi in classifica, godono di buona salute essendo reduci da 6 risultati utili di fila. Come sempre, seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-LUMEZZANE 0-0

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Redolfi, Brignani, Panizzi; Muroni, Burrai, Trimboli; Galuppini, Mensah, Fiori. A disp.: Sonzogni, Celesia, Bani, Debenedetti, Wieser, Cavalli, Suagher, Fedel, Napoli, Argint, Bragantini, Monachello. All.: Possanzini.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Righetti; Calì, Pesce, Moscati; Spini, Gerbi, Cannavò. A disp.: Greco, Galeotti, Taugourdeau, Pogliano, Malotti, Capelli, Basso Ricci, Ilari, Parodi, Poledri, Kolaj. All.: Franzini.

ARBITRO: Giuseppe Vingo di Pisa (assistenti: El Filali di Alessandria e Jorgji di Albano Laziale).

RETI:

NOTE: Calci d’angolo: 1-0.

Primo tempo

15′ Traversone di Burrai per Mensah, ma l’attaccante si fa anticipare dal difensore avversario.

14′ Retropassaggio pericoloso di Burrai, ma per fortuna la sfera arriva in tempo tra le braccia di Festa.

11′ Il Mantova continua ad attaccare ma i bresciani si difendono con grande agonismo.

10′ Primo corner della partita, a favore del Mantova. Nulla di fatto dalla bandierina.

7′ Conclusione di Gerbi da limite che sfiora la traversa.

4′ Mantova che spinge subito forte e doma il possesso palla.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova. Biancorossi che attaccheranno da destra verso sinistra. Lumezzane da sinistra verso destra.

Pre-gara

Prima del fischio d’inizio un minuto di silenzio in memoria di Antonio Juliano, ex giocatore del Napoli e della Nazionale.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Mantova in divisa bianca con banda centrale rossa. Ospiti in divisa rossblù.

Premiato con la maglia del Mantova dal presidente Piccoli, Emanuele Paolucci, segretario generale della Lega Pro, ospite al Martelli. In sostituzione dell’annunciato Presidente Matteo Marani.

Intanto sugli spalti partono i cori per Stefano Franchi, attuale direttore sportivo del Lumezzane ed ex attaccante del Mantova.

Terreno in buone condizioni e temperatura dell’aria sui 7 gradi.