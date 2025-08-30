Calcio dilettanti – Le “big” fanno le prove generali nell’ultima raffica di amichevoli

Mantova Altro giro, altro regalo. Il precampionato del calcio dilettantistico mantovano regala un altro sabato ricco di amichevoli e, con queste, di nuovi bilanci da inizio stagione per molte squadre che, a distanza di una settimana (o poco più), faranno il loro esordio ufficiale in Coppa Italia prima di debuttare nei rispettivi campionati di categoria. Le partite in programma saranno quindi più che semplici sgambate per mettere benzina nel motore o primi test per ritornare a familiarizzare col rettangolo verde: serviranno, invece, a capire l’attuale condizione fisica e del gioco delle diverse formazioni, dal momento che manca poco prima che le partite tornino a contare sul serio.

Partiamo dai team di Eccellenza. La Castellana di mister Raineri è chiamata ad alzare i ritmi dopo i due pareggi con Asola e Marmirolo. I goffredesi hanno fatto vedere buone cose ma sembrano ancora lontani parenti del gruppo che ha sfiorato i play off la scorsa stagione. Per questo, la sfida con lo Sporting Club di Andrea Bellini, in programma a Guidizzolo alle 16, diventa già l’occasione per mandare un segnale forte, dato che l’avversario di Coppa si chiama Carpenedolo. Sempre alle 16, la Poggese guidata da Marco Goldoni sfida in casa l’Union Team Marmirolo di Petrozzi da imbattuta in questa prima parte di stagione. Per i biancazzurri è il test utile per continuare il percorso di crescita e arrivare prepararti all’appuntamento di Coppa del 10 settembre contro il Carpenedolo, nello stesso girone della Castellana. Il Castiglione di mister Volpi va a Castrezzato (ore 16.30) cercando, contro la squadra bresciana di Promozione, il quarto successo di fila di questo precampionato. Un’ulteriore vittoria porterebbe infatti ancora più entusiasmo tra i mastini, che affronteranno il BSV Garda fuori casa nella prima sfida di Coppa Italia.

Veniamo ora alle formazioni impegnate in Promozione. Detto dello Sporting, la Governolese incontra il Gonzaga alle 16 per presentarsi ai propri tifosi e continuare, in questo ultimo test amichevole, a far ben sperare in ottica campionato. Alla stessa ora, l’Asola fa invece visita alla Pavonese per sfidare ancora un avversario di categoria superiore. Prova complicata per i ragazzi di Alessandro Cobelli, che hanno già dimostrato di saper reggere il confronto pareggiando con la Castellana. Asola e Governolese saranno poi una contro l’altra in Coppa Italia il 7 settembre.

Veniamo infine alle altre gare in programma oggi. A partire dalle ore 18 andrà in scena a Bondanello il torneo Birra Kozel-Ghidoni Bevande, un triangolare con gare di 45’ tra Dinamo Gonzaga, Moglia e Novese. I biancorossi di mister Matteo Melara hanno impressionato contro lo Sporting e la Primavera del Mantova e non vogliono fermarsi contro avversarie sulla carta più abbordabili. Per la Dinamo, l’esordio in Coppa sarà domenica prossima contro il Suzzara. Prove generali anche per il Porto di mister Fantini, che affronta in collina la Voltese (ore 15.30) prima della gara di Coppa con la Rapid Olimpia, che ha visto saltare il previsto test con la Ceresarese per l’impegno dei rossoverdi nella Coppa Mantova. La Serenissima di Manini affronta il New Castellucchio, mentre La Piccola Atene di Buttarelli se la vedrà con la Rapid United (entrambe alle ore 16). E domenica prossima sarà scontro diretto in Coppa a Sabbioneta. (fraga)