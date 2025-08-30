Calcio dilettanti – Coppa Mantova, gironi e programma della seconda fase

Mantova La Coppa Mantova prosegue con la seconda fase a triangolari, che scatterà domani con le prime cinque sfide (ore 16). Tra le 18 qualificate dalla prima fase si registra la defezione del Sermide, per cui nel girone A Ostiglia e Segnate giocheranno (mercoledì) una sfida secca. Tornando alle gare di domani, il Borgo Virgilio riceve il Quistello in una partita già importante per indirizzare il Girone B, completato dal Moglia. Nel girone C, l’Acquanegra ospita la Ceresarese in un match che promette scintille: la Robur attende alla finestra. Riflettori accesi anche a San Giorgio, dove l’Union Team affronta il San Lazzaro, primo passo di un Girone D che si annuncia equilibrato con la Casteldariese. Grande attesa poi a Castiglione per l’impegno dell’Atletico contro il Solferino in un derby dal fascino particolare. Nel girone E c’è anche la Voltese. La Don Bosco incrocia il New Castellucchio in un Girone F che si completa con la Rapid United. Le successive sfide si giocheranno mercoledì prossimo e domenica 7, con un paio di eccezioni. Le prime classificate di ogni raggruppamento voleranno alla terza fase, in programma durante la sosta natalizia dei campionati, quando entreranno in gioco le big di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.
Girone A
03/9: Ostiglia-Segnate
Girone B
31/8: Borgo Virgilio-Quistello
03/9: Moglia-Borgo Virgilio
07/9: Quistello-Moglia
Girone C
31/8: Acquanegra-Ceresarese
03/9: Robur-Acquanegra
07/9: Ceresarese-Robur
Girone D
31/8: San Giorgio-San Lazzaro
03/9: S.Lazzaro-Casteldariese
1/10: S.Giorgio-Casteldariese
Girone E
31/8: A.Castiglione-Solferino
03/9: Voltese-Atl. Castiglione
07/9: Voltese-Solferino
Girone F
31/8: Don Bosco-Castellucchio
03/9: Castellucchio-Rapid Utd
10/9: Don Bosco-Rapid United