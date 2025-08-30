Calcio dilettanti – Coppa Mantova, gironi e programma della seconda fase

Mantova La Coppa Mantova prosegue con la seconda fase a triangolari, che scatterà domani con le prime cinque sfide (ore 16). Tra le 18 qualificate dalla prima fase si registra la defezione del Sermide, per cui nel girone A Ostiglia e Segnate giocheranno (mercoledì) una sfida secca. Tornando alle gare di domani, il Borgo Virgilio riceve il Quistello in una partita già importante per indirizzare il Girone B, completato dal Moglia. Nel girone C, l’Acquanegra ospita la Ceresarese in un match che promette scintille: la Robur attende alla finestra. Riflettori accesi anche a San Giorgio, dove l’Union Team affronta il San Lazzaro, primo passo di un Girone D che si annuncia equilibrato con la Casteldariese. Grande attesa poi a Castiglione per l’impegno dell’Atletico contro il Solferino in un derby dal fascino particolare. Nel girone E c’è anche la Voltese. La Don Bosco incrocia il New Castellucchio in un Girone F che si completa con la Rapid United. Le successive sfide si giocheranno mercoledì prossimo e domenica 7, con un paio di eccezioni. Le prime classificate di ogni raggruppamento voleranno alla terza fase, in programma durante la sosta natalizia dei campionati, quando entreranno in gioco le big di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Girone A

03/9: Ostiglia-Segnate

Girone B

31/8: Borgo Virgilio-Quistello

03/9: Moglia-Borgo Virgilio

07/9: Quistello-Moglia

Girone C

31/8: Acquanegra-Ceresarese

03/9: Robur-Acquanegra

07/9: Ceresarese-Robur

Girone D

31/8: San Giorgio-San Lazzaro

03/9: S.Lazzaro-Casteldariese

1/10: S.Giorgio-Casteldariese

Girone E

31/8: A.Castiglione-Solferino

03/9: Voltese-Atl. Castiglione

07/9: Voltese-Solferino

Girone F

31/8: Don Bosco-Castellucchio

03/9: Castellucchio-Rapid Utd

10/9: Don Bosco-Rapid United