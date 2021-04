Calcio Eccellenza – Castigione-Lumezzane (13 giugno) col pubblico?

CASTIGLIONE L’ultimo decreto legislativo del governo ha stabilito dal 1° giugno 2021 l’apertura al pubblico di manifestazioni ed eventi di livello agonistico di riconosciuto interesse nazionale. Tradotto: da giugno, in zona gialla (o in base alla classificazione corrispondente decisa per quel periodo), si potranno riaprire gli spalti ai tifosi anche nei campionati di Eccellenza. L’unico limite è quello dei 1.000 spettatori, o comunque un massimo del 25% della capienza massima. In sostanza: il Castiglione, avendo il Lusetti disponibilità per circa 2.000 posti, potrebbe ospitare circa 500 spettatori. Un numero più che sufficiente per rivedere in buon numero il tifo dei supporters rossoblù.

«Noi siamo pronti – dice il vicepresidente del Castiglione Giancarlo Perani -, qualora si concretizzassero tutte le condizioni previste dal DL, ritroveremmo con molto piacere i tifosi sugli spalti. Purtroppo il via libera arriverà soltanto quando mancherà una sola giornata casalinga, l’ultima contro il Lumezzane». Quella con i valgobbini potrebbe essere una delle gare più attese dell’ultimo turno, che si disputerà il prossimo 13 giugno: sarà l’unico match in programma a Castiglione nel fatidico mese della riapertura. Il 2 giugno, infatti, i rossoblù riposeranno, mentre il 6 saranno in trasferta sul campo dello Speranza Agrate. C’è solo da sperare che la situazione, grazie anche alla campagna vaccinale, possa migliorare a tal punto da consentire un anticipo della riapertura al pubblico.