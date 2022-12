Calcio Eccellenza – Laudini: “Il 2022 del Castiglione? Un anno ricco di emozioni”

Castiglione Il 2022 che si avvia alla conclusione è stato, per il Castiglione, un anno a due facce. Da gennaio a maggio ha dovuto stringere i denti per guadagnarsi la permanenza in Eccellenza. Non senza affanni e un pizzico di paura. Poi la squadra ha cambiato pelle e nel nuovo campionato sta recitando un ruolo da assoluta protagonista, quinta al giro di boa con 31 punti conquistati in 17 partite. Confermarsi a questi livelli, se non addirittura migliorarsi, è l’obiettivo per il girone di ritorno che inizierà domenica 15 gennaio con la trasferta a Prevalle (si riparte infatti dagli anticipi della 33esima giornata).

«Aver chiuso il girone di andata staccati di 5 punti da Cast Brescia e Cazzagobornato, le due battistrada, significa che abbiamo lavorato bene – afferma il presidente Andrea Laudini – sappiamo benissimo che nel ritorno non sarà facile confermarsi, ma intanto ci godiamo questa posizione. Anche perchè abbiamo ancora in mente la scorsa stagione e quanto abbiamo dovuto soffrire per ottenere la salvezza. Il girone è molto equilibrato e non c’è il Lumezzane di turno che può ammazzare il campionato. Tra l’altro noi abbiamo dovuto fare a meno a lungo di bomber Nicola Ferrari, che avremo a disposizione nel ritorno. Ma Campagnari non l’ha fatto rimpiangere con le sue otto reti. Mister Esposito ha lavorato bene, confermando di meritare la nostra fiducia. Mercato? Con l’arrivo di Brunelli a centrocampo direi che siamo a posto. Restiamo all’erta per una possibile occasione nel reparto quote».

«E’ stato un anno ricco di emozioni – prosegue Laudini – un anno particolare in cui si è tornati a respirare un po’ di “vita normale” che per qualche tempo ci era stata tolta. Sono passati tre anni e mezzo da quando siamo qui e siamo orgogliosi di quello che è stato fatto fino ad ora e fiduciosi per il futuro. Il campo sintetico, il pub, le nuove strutture e i 410 ragazzi iscritti ci danno forza e ci stimolano a continuare a far bene per portare in alto il nome del Castiglione. Ci stiamo togliendo soddisfazioni importanti con la prima squadra e pure con i ragazzi del settore giovanile, che si stanno ben comportando nei rispettivi campionati mettendo in luce giovani che stanno facendo provini con società professionistiche. Vorrei inoltre ringraziare tutte le persone che lavorano qui per la serietà e la dedizione alla causa, dai mister ai segretari agli autisti, dirigenti e collaboratori. A tutti loro, e al Castiglione, auguro un 2023 ricco di soddisfazioni».