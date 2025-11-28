Calcio femminile – Il Mantova gioca a Dovera: è una missione impossibile

Mantova Il Mantova scende in campo oggi alle 16.30, a Dovera, nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato femminile di Promozione. Le biancorosse arrivano con il morale alto dopo tre vittorie nelle ultime quattro uscite, ma la sfida sul campo della seconda in classifica si presenta come una vera mission impossible. A rendere più teso il momento c’è anche la multa comminata dal giudice sportivo: 250 euro per «pesanti offese e gravi minacce da parte di propri sostenitori nei confronti dell’arbitro», oltre alla contestazione per la «mancata custodia del cancello di accesso al pubblico nel recinto di gioco». Un episodio che la società dovrà necessariamente valutare e gestire con attenzione per evitare ulteriori sanzioni. Sul campo, però, la squadra vuole continuare a crescere: l’obiettivo è restare compatte, provare a dare fastidio a una big del torneo e confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane. L’altra mantovana, il Redondesco, giocherà domani alle 17.30 sul campo dell’Accademia Rudianese.