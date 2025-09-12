Calcio femminile – Suzzara Cf stringe un’alleanza con Mantova Women e Redondesco

SUZZARA L’alleanza per lo sviluppo del calcio femminile mantovano si arricchisce di un’altra realtà: il Suzzara Calcio Femminile aderisce alla sinergia appena nata tra Mantova Women e Oratorio Redondesco, ormai società affermate nel panorama dilettantistico in rosa, rispettivamente nelle categorie di Eccellenza e Promozione. A ufficializzare l’accordo, per Mantova Women il patron Marzio Guernieri, il presidente dell’Oratorio Redondesco Luca Scaglioni e per il Suzzara Femminile Pietro Pedroni. Il Suzzara Femminile è una realtà in crescita, partita da qualche tempo con grande entusiasmo e attiva con un nutrito settore giovanile. Attualmente disputa i campionati Csi in Emilia. Un accordo che, ci si augura, potrà portare reciproci vantaggi alle tre società.