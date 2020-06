Calcio, il Mantova in C – Setti: “Godiamoci la promozione. E adesso si svolta”

MANTOVA Tutto confermato, nessuna sorpresa, dal Consiglio Federale di ieri. Il Mantova è in Serie C. La società biancorossa torna nel calcio professionistico dopo 2 stagioni e mezzo di serie D. Sì perchè l’ultima stagione si è arenata il 16 febbraio scorso a causa di una pandemia che ha impedito ad Altinier e compagni di trionfare sul campo, ma di fatto è come se fosse successo. Primi in classifica da inizio stagione, i biancorossi hanno chiuso con 7 punti di vantaggio sul Fiorenzuola. Nei due giorni precedenti, le polemiche montate dai presidenti delle società destinate a retrocedere sembravano aver rimescolato tutte le carte, facendo sorgere dubbi sul fatto che quella di ieri potesse essere una semplice formalità. Il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia al suo arrivo ha dato una bella iniezione di fiducia. «Mi aspetto che vengano prese delle decisioni e la Lega Dilettanti sarà coerente, votando quello che abbiamo già esaminato nell’ultimo Consiglio Federale». Poi l’ufficialità nel pomeriggio, accolta con grande soddisfazione da tutta la dirigenza biancorossa a aprtire dal patron Maurizio Setti, che è riuscito a riportare il Mantova nei professionisti al secondo tentativo. «Questa volta ce l’abbiamo fatta – commenta – e sono davvero contento. Sono felice per i tifosi, per la città e per i giocatori, ai quali abbiamo trasmesso entusiasmo». E’ chiaro però che ora si è tutti in attesa di capire quali saranno le mosse future. Come sarà programmata la prossima stagione? Ci vorrà ancora un po’ di tempo. «Ora ci godiamo la vittoria poi penseremo alla prossima stagione, anche perchè bisogna capire ancora diverse questioni, quando si ripartirà, come sarà il campionato». In agenda ci sarà da fissare anche un incontro con il sindaco Mattia Palazzi che proprio ieri sulla sua pagina facebbok ha voluto complimentarsi con il club di viale Te: «Finalmente fuori dalla D!. I tifosi meritano questo e tanti nuovi successi. Ho fatto i complimenti alla società e telefonato poco fa a Setti per portare avanti gli impegni reciproci. Adesso garantire stabilità e preparare un buon campionato. Forza Mantova!». E il contatto tra il patron biancorosso e Palazzi c’è stato per davvero: «Mi ha fatto molto piacere la telefonata del sindaco – commenta Setti – e presto ci vedremo per parlare di diverse questioni: dallo stadio, al campo per gli allenamenti. Tante cose. Ma ci sarà tempo per fare tutto».

Il presidente biancorosso Ettore Masiello, ha accolto la Serie C come una liberazione. «E’ adesso sì, lo possiamo dire. Siamo in serie C. E’ una grande soddisfazione da mantovano poter festeggiare questa promozione da presidente. Per noi sono sono stati due anni difficilissimi, vissuti intensamente e ora siamo a qui celebrare il ritorno in serie C. Vedremo di festeggiare magari più avanti insieme a tutti i giocatori e dirigenti. Questa vittoria è dedicata a tutti loro oltre che ai nostri tifosi». Per quanto riguarda il futuro ancora bocche cucite. «A breve ci sarà un Cda e cominceremo a programmare la prossima stagione. Faremo le cose per bene, come abbiamo sempre fatto».