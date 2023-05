Calciomercato dilettanti – Bellini-Gonzaga, avanti insieme. Bruschi, addio Sermide

Mantova In Promozione prosegue senza sosta l’iter per la fusione tra Marmirolo e Union Team. Raffica di conferme in casa San Lazzaro: restano Varliero, Del Bar, Ganda, Arcari e Morselli. Lasciano i biancazzurri invece Giarruffo e Gomes (che si trasferirà all’estero per lavoro). In Prima Categoria, alla fine, il Gonzaga e il tecnico Andrea Bellini andranno avanti insieme: a ufficializzarlo ieri sera è stato proprio il patron aquilotto Giovanni Bellini.

Lo Sporting Club ratifica il già annunciato arrivo di Azzali e Cabroni.

Per Ongaro si sarebbero fatti avanti fra gli altri Ceresarese, Medolese e Juniors Cerlongo. Duello di mercato tra Porto, Governolese e Marmi-Union per il centrocampista Pini. I Pirati tengono anche il mirino sul mediano Bianchi del Nogara, che alla fine arriverà in rossoblù e Garutti, pallino del mister Bizzoccoli (a proposito, il suo vice sarà l’ex Pirata Matteo Valenti). In Seconda Cesare Bruschi lascia di comune accordo con la società la panchina del Sermide, dopo la retrocessione. Via dalla Ceresarese Bresciani e Lasagna che cercheranno più minutaggio altrove e Nodari che si ferma per studio. Indipendentemente dai risultati, Alceste Leorati lascerà la panchina della prima squadra del Casaloldo, per tornare all’attività di base. Tarantolo anche nella prossima stagione sarà alla guida del neopromosso Sporting Pegognaga, si va verso il divorzio invece tra la Roverbellese e Pizzamiglio.

Arriviamo alla Terza Categoria: Bouchama e Castellon lasciano il Moglia del confermato mister Lanfredi, priorità di mercato un centrocampista e un attaccante per sopperire a queste due partenze.