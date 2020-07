Calcio – Parte il Mantova Moving Camp: si gioca anche al Castello di San Giorgio

MANTOVA Proseguono le attività del Mantova Camp, organizzate dal Settore Giovanile biancorosso. Da lunedì parte il Mantova Moving Camp, in collaborazione con il Mantova 1911, la Mantovana Junior, l’Accademia Tano Caridi e il patrocinio del Comune.

I bambini che parteciperanno avranno la possibilità di giocare e divertirsi tre giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. Si giocherà a seconda del giorno al Castello di San Giorgio, sul Te e in Piazza Virgiliana. Si parte lunedì 27 al Castello per i 2010-2011, dalle 18 alle 19 e dalle 19 alle 20. Il 29 luglio al Te per i nati nel 2012 e 2013 sempre negli stessi orari. Il 31 per il 2014-2015. Si prosegue poi ad agosto nei giorni 3, 5, 7. Il 3 per i 2012-2013 al Castello dalle 18 alle 19. Il 5 al Te per i 2010-2011 e il 7 spazio alle femminucce nate tra il 2009 al 2014, in Piazza Virgiliana. Per informazioni e iscrizioni si possono contattare i seguenti numeri: 335/6233520; 392/4672726.