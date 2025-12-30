Calcio Prima Categoria – Carica Di Tacchio: “LPA, devi salvarti”

SABBIONETA Il girone d’andata si è chiuso con l’ultimo posto in classifica e una pesante sconfitta per 5-0 sul campo del Sirmione Rovizza, ma in casa La Piccola Atene non è tempo di rassegnarsi. Mister Andrea Di Tacchio, subentrato in panchina nel corso della prima parte di stagione al posto di Buttarelli, guarda con fiducia al girone di ritorno del campionato, convinto che la squadra possa ribaltare una situazione complicata ma tutt’altro che definitiva. «La gara col Sirmione è stata condizionata dall’espulsione dopo soli sei minuti di un nostro giocatore (Alessandro Valenti, ndr) – spiega il tecnico -. Sino all’1-0 avevamo retto, poi la partita è inevitabilmente cambiata e il punteggio è diventato pesante». Gli otto punti raccolti nel girone di andata non fotografano secondo Di Tacchio il reale potenziale dei rivieraschi: «Siamo ultimi, è vero, ma abbiamo ancora la possibilità concreta di risalire la classifica. Ho fiducia nel gruppo: a febbraio i valori del girone si delineeranno meglio e sono convinto che potremo dire la nostra». Si riparte da Roncoferraro e da un derby che per i rivieraschi ha un valore particolare: la Serenissima di Mauro Franzini, che ha preso il posto di Manini in panchina, all’andata aveva vinto 2-1 rendendo amaro il debutto in categoria della Piccola Atene. «Saremo rimaneggiati – ammette Di Tacchio – ma l’obiettivo non cambia: servono punti subito. Non sono molte le squadre che ci precedono e nemmeno il distacco è così ampio». Già chiusa, almeno per ora, la parentesi Coppa Mantova: la sfida del 7 gennaio contro il Viadana non si giocherà per il ritiro della formazione canarina.