Calcio Prima Categoria – Gonzaga, il diesse Lo Vasto rientra nei ranghi

GONZAGA Raffaele Lo Vasto torna a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Gonzaga, penultimo al termine del girone di andata con 11 punti. La scorsa settimana Lo Vasto aveva rassegnato le dimissioni, ma il presidente Giovanni Bellini ha voluto approfondire i motivi della decisione con un colloquio diretto. L’incontro è stato positivo e ha portato a un chiarimento reciproco: Lo Vasto ha deciso di rientrare e di riprendere in mano la gestione del mercato e dell’organico. Il diesse seguirà da vicino le strategie di rafforzamento della squadra, valutando se tra gli svincolati possano esserci profili utili a rinforzare la rosa affidata a mister Tenedini. Il rientro di Lo Vasto rappresenta un segnale di continuità e stabilità per il Gonzaga, impegnato ora a invertire la rotta nel girone di ritorno e a cercare punti preziosi per abbandonare le zone calde della classifica. La società punta a un rilancio concreto, con una gestione attenta e condivisa delle operazioni di mercato.