Calcio Prima Categoria – I gol di Guidi risollevano il Porto: “Play off? Ci proveremo”

PORTO MANTOVANO Seconda partita di seguito in rete e vittoria contro la Verolese. Così bomber Marco Guidi ha timbrato un’altra volta il cartellino e ha rilanciato il suo Porto in prospettiva playoff: «Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà – ammette – . Nella ripresa ci siamo sistemati un attimo, e siamo riusciti a segnare. Potevamo chiuderla prima, ma la vittoria è stata meritata. Un’altra cosa positiva è stata l’esordio di Pini, una giovane quota che ha sostituito l’infortunato Croci nella ripresa. Essendo stata la sua prima partita con i “grandi”, devo dire che si è comportato bene». Seconda stagione al Porto per l’attaccante, dopo 7 anni di Sporting. E spera che sia quello buono per provare a vincere i play off: «Un’ottima società, simile a quella goitese, come filosofia. Qui ho notato che lo spogliatoio è la vera forza, c’è un clima sereno grazie alla sintonia tra giovani e veterani, si vive il calcio come passione». «Sono in un momento positivo – prosegue -, quando esce il sole, sboccio, con i campi diventano meno pesanti, do il meglio di me. Purtroppo quest’anno siamo incappati in un periodo di blackout che ha compromesso il nostro obiettivo, lottare per le prime posizioni. I playoff sono ancora alla portata, ma dovremo vincerle tutte per essere certi di centrarli. Abbiamo davanti partite dure, ma vogliamo provarci». Dopo la pausa arriva il Pralboino: «E’ un’ottima squadra, penso che non si aspettassero di trovarsi così giù. Sarà una partita tosta: contro di loro abbiamo sempre giocato a viso aperto, sono al nostro stesso livello». A livello di formazione, Salvaterra, Turci e Chiozzi sono squalificati, out Vicenzi, Croci e Bernardi.