Calcio Prima Categoria – Poggese, la cena per farli conoscere

POGGIO RUSCO La cena di giovedì sera in casa Poggese, alla quale erano presenti i dirigenti con in testa il presidente Armando Castellano, mister Matteo Melara e lo staff tecnico, e buona parte dei giocatori, è servita per conoscersi meglio prima dell’inizio della preparazione, che per i biancazzurri avverrà venerdì 2 agosto.

Sarà una Poggese con tanti volti nuovi, quella che sarà ancora impegnata in Prima categoria. Ma si riparte per centrare l’obiettivo sfuggito nell’ultima stagione, ovvero il salto in Promozione. «La cena è stato un momento importante – asserisce il diesse Micheloni – . Si riparte con rinnovate ambizioni e rinnovato entusiasmo. Per vincere e centrare la promozione».

Replica Matteo Melara che di recente, alla guida della Governolese, è salito in Promozione. Alla Poggese lo hanno seguito atleti che in forza ai Pirati sono saliti di categoria. La speranza è che possano ripetersi a Poggio. «Il 2 agosto iniziamo la preparazione – afferma Melara – . Con la cena ci siamo conosciuti meglio, siamo stati un po’ insieme. Il prossimo sarà in mese intenso fra preparazione e amichevoli, bisognerà uniformare al meglio i nuovi coi confermati. Ricordiamoci inoltre che il torneo non finisce a dicembre. Il vero campionato è il ritorno: non solo devi confermarti, ma anche cercare di migliorarti. Ci tengo a un’altra cosa, che ho già detto ai ragazzi: in partita meno si parla e meglio è. Col direttore di gara parla solo il capitano, l’unico preposto a questo compito».