Risse e aggressioni in città, più controlli e una pattuglia dedicata

MANTOVA Dopo i numerosi episodi violenti occorsi negli ultimi giorni, sia in città che in diversi punti della provincia tra cui la tentata violenza sessuale perpetrata lo scorso weekend ai danni di una 84enne di Ostiglia, il prefetto di Mantova, Gerlando Iorio ha riunito ieri il comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico per fare il punto sulla situazione.

Nello specifico sulla scorta degli elementi raccolti dalle forze di polizia, prontamente intervenute sui singoli scenari, tali eventi criminosi – comprese le sei risse notturne registrate sul territorio mantovano nel giro di poche ore tra lunedì e martedì – non paiono tra essi collegati, ma ad avviso del prefetto, è opportuno intensificare l’attività di vigilanza anche sotto il profilo preventivo.

Questa disposizione, per quanto riguarda precipuamente il Comune di Mantova, dovrà in via prioritaria interessare le seguenti aree: piazza Cavallotti, giardini Viola, giardini Valentini, giardini Nuvolari, via Lungorio IV Novembre, piazza 80° Fanteria e adiacenze del supermercato Carrefour, piazza Don Leoni, piazza Virgiliana, piazza dei Mille, largo Pradella e zona MaMu, piazzale Mondadori e viale della Repubblica. In tale contesto, si è ritenuto di rendere ancor più incisivo il dispositivo prevedendo una pattuglia dedicata, in orari definiti nel tavolo tecnico che sarà convocato dal questore, per tutto il periodo estivo, fino al mese di settembre, con specifica attenzione alle suddette aree e, comunque, ai luoghi maggiormente sensibili a fenomeni di degrado urbano, ovvero interessati da un maggior afflusso di persone specialmente nel periodo estivo. Tali misure, scaturiscono dal confronto con il sindaco virgiliano, Mattia Palazzi, che garantirà il concorso operativo del comando di Polizia Locale anche in una prospettiva di affiancamento all’attività della pattuglia dedicata in relazione alle specifiche esigenze. Su espressa richiesta del prefetto, il comando provinciale della Guardia di Finanza concorrerà a tali attività nell’ambito delle specificità del Corpo.

Significativa attenzione verrà pertanto altresì riservata al controllo sugli esercizi commerciali, sulla scorta delle esperienze già maturate con l’attuazione del modulo di intervento operativo cosiddetto “ad alto impatto”.