Pole Dance – Smirnov Academy da urlo: sei ori, cinque argenti e un bronzo in Ungheria

Asola Ottima prova all’evento “Pole Artistic Hungary a Budapest per la Smirnov Acrobatic Academy. Ancora una volta il team mantovano si è distinto nella capitale ungherese per originalità, creatività, eccellenza e tecnica sul palco in ogni categoria. Ecco tutti i podi ottenuti: Linda Torreggiani (Pole Élite Junior II 15/17) prima classificata e seconda nell’Hoop Élite Junior II 15/17. Brava anche Elena Arienti, seconda nella Pole Élite Junior II 15/17. Stesso risultato per Luca Badinelli (Man Amateur 18/39) secondo. La seconda piazza è stata ottenuta anche da Monica Pinzi (Women Semi-Pro 18/39), ma ha vinto con merito il Women Double Semi-Pro. Un bel bronzo è stato vinto da Erika Scarupa nella Women Semi-Pro 18/39, mentre da segnalare il successo di Federica Morabito nella Women Pro 18/39 e nel Women Double Semi-Pro. Passiamo a Tiffany Burgess con il suo oro nel Women Master 40+ Semi-Pro e a Nicole Martini, che ha vinto nel Women Hoop Amateur 18/39. Carlotta Bonazzoli si è piazzata al secondo posto nella Women Élite 18/39. La Smirnov Acrobatic Academy è così ritornata in Italia con un medagliere composto da sei ori, cinque argenti e un bronzo.