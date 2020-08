Calcio Prima Categoria – “Se c’è bisogno chiamatemi”: Nac in lutto per Confetta

CURTATONE Curtatone e il mondo del calcio sono in lutto per la scomparsa, dopo una breve malattia, di Giuseppe Confetta conosciuto e stimato per gli anni trascorsi alla Nac Curtatone con il ruolo di consigliere e segretario. Confetta, 63 anni, ha lavorato come caposquadra dei vigili del fuoco di Mantova e Suzzara. «E’ sempre stato tra i primi in tutte le cose – ha detto l’amico e dirigente Nac Bruno Goldin – nel 1995 è stato uno dei Soci Fondatori dell’Oasi Boschetto, catalizzando l’attenzione di chi lo conosceva verso questa importante iniziativa che stava nascendo e che, nel corso degli anni, è diventata una delle più importanti realtà della Provincia e della Regione. Quando nacque la Nac Curtatone, si propose subito in qualità di Socio e di Segretario, svolgendo tutte le attività legate alle pratiche burocratiche relative alla gestione della società, rendendosi sempre disponibile a risolvere le emergenze che di volta in volta gli venivano richieste, una visita sportiva all’ultimo minuto, il tesseramento urgente di un giocatore e tante altre cose. I tornei giovanili di calcio a carattere nazionale, manifestazioni storiche della Nac, li ha sempre organizzati con impegno e dedizione e, conoscendo i vari responsabili dei settori giovanili di importanti squadre nazionali, riusciva sempre a portare sui campi del Boschetto gli atleti di società blasonate. Il suo motto era “se c’è bisogno io ci sono, chiamami” la sua partecipazione era totale, senza mai pretendere visibilità alcuna».

Lo scorso anno, per la Fiera delle Grazie, aveva prestato attività come Volontario collaborando con il servizio di sicurezza della manifestazione. Una figura importante non solo per lo Sport di Curtatone ma per la disponibilità dimostrata a favore del prossimo. Il Presidente della Nac Paolo Ferretti particolarmente colpito: «Abbiamo perso una grande persona e un amico di sempre, lo conosco sin da quando eravamo ragazzi». Confetta lascia la moglie Patrizia e il figlio Sebastiano. Domani i funerali, partendo dalle 8.45 dalla casa funeraria Maffioli per la chiesa di Montanara, dove si svolgeranno le esequie.