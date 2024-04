Calcio Primavera 4 – Il Mantova di Graziani ai play off col Lumezzane

MANTOVA La Primavera del Mantova, già matematicamente qualificata ai play off, chiude alla grande la regular season: 4-1 al Pontedera e terzo posto in classifica. I biancorossi di Ciccio Graziani, protagonisti di un ottimo campionato, sono ora in lizza per la promozione in Primavera 3.

Nel primo turno dei play off (sabato prossimo gara d’andata, sabato 27 il ritorno) affronteranno il Lumezzane, battuto ieri a Trento e scivolato al quarto posto in classifica. Non è affatto un dettaglio perchè, piazzandosi davanti ai bresciani, il Mantova avrà due risultati su tre a disposizione per passare il turno. Ovvero: in caso di parità di risultato tra andata e ritorno, ad accedere al secondo turno sarebbe il Mantova in virtù del miglior piazzamento in classifica. Inoltre, classificandosi davanti ai bresciani, l’Acm avrà l’opportunità di giocare in casa la partita di ritorno.

L’altro play off del girone sarà Torres-Novara, mentre la Virtus Verona prima classificata accede di diritto alla finale.