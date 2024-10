Calcio Promozione – Akinbinu ritrova il suo passato: “Attenta Poggese, il San Lazzaro è un osso duro”

POGGIO RUSCO Torna a correre la Poggese. I biancazzurri, dopo la sconfitta casalinga rimediata con la Verolese, domenica scorsa si sono imposti con una cinquina sul Rezzato. Reazione d’orgoglio e di forza quella messa in campo dai ragazzi di mister Melara. «È stata una bella gara – afferma bomber Tayo Akinbinu, autore di una doppietta – intensa e contro una buona squadra. Venivamo dalla gara con la Verolese in cui non abbiamo giocato bene. Volevamo riscattarci e dimostrare la nostra vera forza. Sono sicuro che daremo del filo da torcere a tutte le squadre». Dopo cinque giornate, Tayo ha già collezionato cinque reti e tre assist: «Col Rezzato – spiega l’attaccante – il primo gol è arrivato con un bel piazzato. Il secondo invece da rimessa laterale: ho lasciato sfilare palla per poi andare dritto in porta e segnare. Ma oltre a questo, sono contento dell’assist per il raddoppio di Vincenzi».

Domenica il derby con il San Lazzaro, Tayo incontra il suo passato. Nella squadra cittadina ha mosso i suoi primi passi da calciatore: «Giocai sia in Juniores fascia B, che A. Poi qualche volta ho giocato da quota anche in prima squadra. Il ricordo più bello che ho è il mio primo assist, tra i dilettanti, a Stefano Andreato. Andai perché volevo essere felice. Per me il calcio è gioia e se vedo che qualcosa non va, cerco di cambiare. La vita è una ed essere felice è importante, oltre che nel quotidiano, anche nel calcio. Adesso li ritrovo da avversari: sono una buona squadra composta da un mix di giovani ed esperti. In questa sfida, la forza del gruppo farà la differenza».

La formazione di patron Armando Castellano occupa il quinto posto con nove punti, frutto di tre vittorie e due sconfitte. «Potevamo fare qualcosa in più in questo avvio. Con lo Sporting Brescia abbiamo dominato, ma nonostante questo è abbiamo perso 3-1. Con la Verolese invece è stata una partita in cui siamo rientrati in campo dopo mezz’ora di stop a causa dell’infortunio al loro portiere. In quel lasso di tempo abbiamo staccato la spina mentalmente. Ma come dice il mister, i dettagli fanno la differenza e sono importanti».

«La Poggese può arrivare lontana – conclude Akinbinu – ma dipende tutto da noi. La società ha allestito una squadra davvero molto competitiva, starà a noi dimostrare che possiamo essere protagonisti in questo campionato. La concorrenza è agguerrita e ci sono squadre come la Pavonese che sono vere e proprie corazzate costruite per vincere, ma noi ce la giochiamo con tutti».