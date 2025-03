Calcio Promozione – Governolese, sarà Angelo Monari il traghettatore della prima squadra

Governolo Sarà mister Angelo Monari il traghettatore della Governolese in questo finale di stagione. Monari, già in passato nello staff dei Pirati, prende dunque ufficialmente il posto dell’esonerato Giuseppe Bizzoccoli. La scorsa settimana, sulla panchina rossoblù, nel derby contro il San Lazzaro, la squadra era stata guidata dallo staff tecnico. Monari si avvarrà della consulenza tecnica di Luca De Martino, che per motivi regolamentari non può ricoprire il ruolo di tecnico, visto che il suo esonero dallo Sporting Club è avvenuto dopo il mese di dicembre. Ma potrebbe diventare il nuovo tecnico dei Pirati nella prossima stagione, specialmente se la Gove riuscirà a conquistare quanto prima l’agognata salvezza.