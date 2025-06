Calcio Promozione – Il giorno della Poggese: deve battere il Castelleone per andare in Eccellenza

Poggio Rusco Il momento tanto atteso è arrivato. Questo pomeriggio, alle ore 16, la Poggese si gioca l’accesso all’Eccellenza nella gara decisiva del triangolare play off. Avversario di turno, al Truzzi Stadium, è il Castelleone, reduce dalla vittoria per 3-2 contro lo Zingonia Verdellino, l’altra formazione coinvolta nella lotta contro la quale i biancazzurri avevano pareggiato (0-0). Ai ragazzi di mister Goldoni serve dunque una vittoria per aggiudicarsi il triangolare e festeggiare la promozione sul campo; il pareggio (e secondo posto nel gironcino) dovrebbe comunque bastare per il ripescaggio, mentre la sconfitta complicherebbe molto i piani.

La Poggese arriva a quest’ultimo atto forte di una stagione lunga, combattuta e ricca di soddisfazioni. Nei turni precedenti dei play off, ha pareggiato in casa con la Verolese (0-0), vinto in trasferta contro lo Sporting Brescia grazie alla rete di Davide Luppi (1-0) e pareggiato, come detto, a Verdellino. Oggi tutto si decide sul prato di casa, dove i biancazzurri potranno contare sul calore del proprio pubblico, contro una formazione di fatto già promossa in virtù dell’ottimo ranking. «È l’ultima partita di questa lunga stagione – spiega bomber Luppi – una sfida nella quale ci giochiamo il salto in Eccellenza. Il nostro obiettivo è la vittoria: abbiamo fatto tanto in questa annata, e lo abbiamo dimostrato sul campo. Dovremo affrontare questa gara con intelligenza, senza frenesia, giocando come sappiamo fare. Loro non vanno sottovalutati, perché condividono il nostro stesso obiettivo. Sabato hanno vinto 3-2 ma hanno anche subito due gol: possiamo metterli in difficoltà».

Non mancano però le assenze di un certo peso tra i padroni di casa: Goldoni dovrà fare a meno dello squalificato Kouame e degli infortunati Martina, Genova e Bacchiega. Un’ulteriore difficoltà da gestire, ma anche uno stimolo in più per il gruppo, chiamato a dare tutto fino all’ultimo minuto. La promozione in Eccellenza è a un passo, ma nulla è ancora scritto. Servirà una Poggese concentrata, determinata e pronta a sfruttare ogni occasione. Il traguardo è lì, davanti agli occhi. Ora bisogna solo allungare la mano e prenderselo.