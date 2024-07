Calcio Promozione – Il San Lazzaro va già di corsa. Petrozzi: “Testa bassa e pedalare”

MANTOVA Suona la campanella per il San Lazzaro, che ieri sera, sui campi del Migliaretto, ha iniziato la preparazione agli ordini del nuovo tecnico Makris Petrozzi, il quale torna così a rivestire il ruolo di primo allenatore dopo i trionfi raccolti nell’Union Team (condotto, in due anni, dalla Seconda in Promozione) e l’esperienza da vice di Esposito nel Castiglione. Petrozzi raccoglie il testimone lasciato da Michele Jacopetti, che ha preferito dedicare tutte le energie al ruolo di direttore sportivo. E il mister ha già le idee chiare sugli obiettivi da perseguire nella prossima stagione nel campionato di Promozione. «Mi aspetta un percorso nel quale ci sarà da soffrire – afferma il nuovo allenatore – e in cui dovremo restare sempre uniti per superare, insieme, le difficoltà che inevitabilmente ci saranno. Sarà un percorso lungo, nel quale dovremo lavorare a testa bassa, senza mai fermarci, perchè solo così potremo ritagliarci qualche soddisfazione. Io e il mio staff siamo molto carichi e non vediamo l’ora di far parlare il campo, perchè questo è l’unico modo che conosciamo per dimostrare la bontà del nostro lavoro. Quando si comincia a giocare, le parole non contano più a niente».

Cambia la guida tecnica, ma non la filosofia della società. Che punta sempre sui giovani e va alla scoperta di nuovi talenti. E’ una squadra ricca di millennials, quella cittadina: il più anziano è il 33enne Fabio Visentini, bandiera della società. Elementi over 30 sono anche i difensori Corradini e Capucci, il metronomo Negrini, mentre in avanti saranno l’uomo simbolo Geyson Del Bar e il nuovo arrivo Michele Cavalli, rispettivamente classe 1997 e 1998, a dover fare da chiocce ai giovanissimi. Le new entry dell’attacco sono Guernieri dallo Sporting Club (un 2005 che si è messo già molto in mostra nelle ultime due stagioni in Prima) e Michele Falanca, un 2004 che ha esordito anche in C col Mantova, ma che deve trovare continuità di impiego e rendimento per rilanciare la propria carriera.

Il programma delle amichevoli si aprirà il 10 agosto contro la Primavera del Mantova; il SanLa giocherà poi il 14 contro lo Sporting Club, il 21 col Luzzara e il 24 contro la Castellana.