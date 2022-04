Calcio Serie C – Mantova, pullman del Ccmc per la trasferta di Busto Arsizio

MANTOVA Nonostante le recenti contestazioni, il tifo biancorosso non mancherà sabato allo stadio Speroni di Busto Arsizio. Il Centro di coordinamento ha predisposto un pullman; per info e prenotazioni si può contattare Gianluca Negretti al numero 328 4559913.

Ricordiamo che i biglietti possono essere acquistati on line su www.vivaticket.it oppure presso i punti vendita Vivaticket. A Mantova sono disponibili al bar Mulina di via Trento e alla tabaccheria Uno Sette di via XX Settembre. Il tagliando del settore ospiti (capienza 1.240 posti) costa 10 euro + diritti prevendita ed è acquistabile fino alle ore 19 di domani (venerdì 15 aprile). Gli altri prezzi: tribuna centrale 30 euro (ridotto over 65: 25 euro), tribuna laterale 20 euro (ridotto over 65: 15 euro). I botteghini dello stadio il giorno della gara rimarranno chiusi. Come sempre, l’accesso allo stadio è consentito solo ai possessori di Green Pass base; obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.