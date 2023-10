Calcio Serie C – Cura atleti e recupero infortuni: al fianco del Mantova ora c’è Isokinetic

MANTOVA La conferenza stampa di Filippo Piccoli è stata organizzata per presentare una partnership fortemente voluta dal presidente del Mantova: quella con Isokinetic, gruppo nato 35 anni fa a Bologna e specializzato nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei traumi ortopedici e sportivi. Il gruppo, ieri rappresentato dal direttore Alessio Guandalini, è attivo a livello internazionale e conta diverse sedi: il Mantova si appoggerà a quella di Verona. «Rafforzare la cura dei nostri atleti – ha detto Piccoli – era uno degli obiettivi che mi stavano più a cuore. Sono amico di Guandalini e vi posso assicurare che con Isokinetic abbiamo compiuto un grosso salto in avanti. Monachello lo scorso anno, a titolo privato, andò a curarsi proprio in questa struttura con ottimi risultati». «Lavorare per il Mantova – gli ha fatto eco Guandalini – è una bella responsabilità. Metteremo l’esperienza e la professionalità dei nostri specialisti a disposizione di chi ne ha bisogno, per recuperare da un infortunio o semplicemente per un consulto. In bocca al lupo al Mantova e… – ha concluso scherzando – spero di non vedervi mai!».