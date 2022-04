Calcio Promozione – Un Suzzara “double face” scivola in casa nel big match col Rezzato

Suzzara Un Suzzara “double face” fallisce l’assalto alla vicecapolista Rezzato. I bianconeri prima s’illudono con il gol di Visioli allo scadere del primo tempo, ma poi si arrendono nella ripresa alla doppietta di Contratti, abile a sfruttare nel gol del pareggio uno svarione difensivo e poi a depositare in rete un invitante cross dalla destra. La sconfitta fa male perchè il Suzzara scivola al quarto posto e gli 11 punti di distacco dal Rezzato oggi non gli consentirebbero di giocare i play off.

Le zebre partono forte e si affacciano subito in avanti con Giarruffo, che tenta di creare scompiglio dalle parti di Magoni, ma i difensori bresciani lo anticipano e gli chiudono la traiettoria. Nei primi 15 minuti di gioco il Suzzara riesce a sfruttare bene gli spazi e a proporsi con costanza nella metà campo avversaria. Altra ghiotta occasione per i padroni di casa con Messori che disegna una splendida parabola in area, ma Magoni intercetta in tuffo e allunga in angolo. La risposta avversaria non si fa attendere e alla mezz’ora di gioco arriva un invitante cross in area per Vigni, che però vanifica l’azione con un tocco di mano. Il Suzzara passa in vantaggio allo scadere della prima frazione: splendida azione di Guastalla, che conclude con una saetta che si stampa sulla traversa, arriva quindi Visioli che in tap-in sblocca il risultato. Nella ripresa i bianconeri rientrano però sottotono e subiscono subito il pareggio di Contratti, che sfrutta un’incomprensione difensiva ed è lesto a battere Zapparoli. Il Suzzara spinge per tornare in vantaggio, ma non riesce a concretizzare con Giarruffo, che sfiora più volte il bersaglio. La doccia fredda arriva al 75’, con una splendida pennellata in area di Zagari per Contratti, il quale deve solo depositare in rete. Il Rezzato infligge così la terza sconfitta consecutiva al Suzzara e mister Bellini mastica amaro: «Paghiamo a caro prezzo due disattenzioni in difesa – commenta – il Rezzato mi aveva impressionato di più all’andata, ma intanto ha vinto ancora». (Sem)