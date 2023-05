Calcio Promozione – Vincenzi: “Suzzara, completiamo il miracolo”

SUZZARA La vittoria con il Lodrino per blindare il quartultimo posto e doppia sfida con la Nuova Valsabbia per rimanere in Promozione. Così il Suzzara arriva alla fase clou della stagione, per mantenere la categoria: «Sarà una vera e propria battaglia – afferma capitan Mattia Vincenzi – . E’ vero che abbiamo ottenuto due vittorie su due contro di loro, ma penso che i play out siano una cosa a sé stante. Sono certo che, se avessimo dovuto scegliere l’avversario, sicuramente avremmo optato per i gialloverdi, ma dobbiamo dimenticare quelle due partite vittoriose: affronteremo un avversario completamente diverso, che nel corso del campionato si è rinforzato. Bisognerà prenderli con le pinze. Loro sono una squadra che tende a giocare e che non si chiude in difesa; sarà un match aperto e noi di certo non li aspetteremo arroccati in difesa… » Aspettiamoci dunque un Suzzara propositivo: «Il mister sta lavorando sull’aspetto mentale e disciplinare – ha continuato il difensore – . Abbiamo dimostrato di avere qualità e questo ci ha permesso di disputare i play out, quando nessuno credeva più in noi. Ci davano per spacciati, ma sono orgoglioso dei ragazzi e della svolta data alla stagione. Ora c’è da completare l’opera». Il Suzzara avrà un importante vantaggio, visto che giocherà il ritorno in casa e potrà permettersi di pareggiare nel computo dei gol della doppia sfida per salvarsi. Questo è stato possibile grazie alla vittoria casalinga col Lodrino: «All’andata perdemmo 5-2, ci tenevamo a riscattarci anche sotto quel profilo. E’ stata una partita a senso unico, ci siamo imposti con autorità». Ora testa a due gare che valgono una stagione: «Quest’annata è stata difficile, a differenza della scorsa – conclude -, forse la più complicata della mia carriera. Inutile negarlo: ci sono stati tanti problemi, con due cambi di mister e un organico rinnovato a dicembre. Tutto questo di certo non ha aiutato. Ma alla fine, contro ogni pronostico, siamo riusciti a risorgere: un mezzo miracolo, ma dobbiamo proseguire per far approdare la nave in porto. Questo gruppo ha dei valori molto importanti e ce la può fare».