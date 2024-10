Calcio Serie B: CARRARESE-MANTOVA 0-0 (aggiornamenti live)

CARRARA Buon pomeriggio dallo stadio Dei Marmi di Carrara. L’impianto toscano riapre proprio in questa occasione, fresco di riqualificazione, per ospitare il Mantova nella nona giornata di campionato. Festa grande in casa Carrarese, che torna a giocare in B nello stadio di casa dopo ben 76 anni. Ma i biancorossi di Possanzini (squalificato: al suo posto in panchina c’è il vice Massolini) vogliono centrare la prima vittoria in trasferta del campionato. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

CARRARESE-MANTOVA 0-0

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Giovane, Schiavi, Cicconi; Finotto, Cherubini; Capello. A disp. Chiorra, Oliana, Palmieri, Panico, Bouah, Zuelli, Guarino, Motolese, Belloni, Capezzi, Cerri. All. Calabro.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Debenedetti. A disp.: Sonzogni, Botti, Solini, Wieser, Ruocco, Fedel, Artioli, Muroni, Cella, Bragantini, Aramu, De Maio. All.: Possanzini.

ARBITRO: Michele Monaldi di Macerata (assistenti: Ceolin di Treviso e Pressato di Latina; addetto al Var: Di Martino di Teramo).

RETI:

NOTE: Ammoniti: Mancuso, Coppolaro. Calci d’angolo: 3-0.

Primo tempo

28′ Il Mantova si fa vivo con Mancuso: rasoterra debole e fuori di poco.

26′ La bilancia delle occasioni pende dalla parte della Carrarese. Il Mantova fatica a creare azioni pericolose.

24′ Occasionissima Carrarese!!! Festa chiude la porta a Cherubini dopo una lunga azione di contropiede che aveva visto Finotto involarsi dalla metacampo toscana ma perdere il tempo per la conclusione.

21′ I toscani si riaffacciano in avanti con un tiraccio da fuori area di Finotto. Palla altissima.

17′ Il pressing della Carrarese sembra essersi allentato. Il Mantova può respirare e imbastire il suo gioco con maggior tranquillità.

15′ Bravo Debenedetti a proteggere palla e servire Fiori che punta l’uomo e fa partire un tirocross rasoterra su cui Galuppini non arriva di un soffio.

12′ Grande intervento di Festa su colpo di testa di Illanes su cross di Zanon.

10′ Partita nervosa. Mancuso ammonito per un fallo a centrocampo.

9′ Primo corner della partita, a favore dei locali. Nulla di fatto dalla bandierina.

4′ Gol annullato ai toscani. Capello (autore della rete) fermato per fuorigioco.

3′ Partenza aggressiva della Carrarese.

Partita cominciata.

Sarà il Mantova a battere il calcio d’inizio.

Pre-gara

Squadre in campo. Carrarese con maglia azzurra e gialla, Mantova in bianco con banda rossa.

Nella curva carrarese striscione in memoria dei tre tifosi del Foggia morti la scorsa settimana in un incidente stradale.

Oltre 300 i tifosi mantovani.

Il cantiere dei lavori allo stadio Dei Marmi è stato rimosso da pochi giorni. Dietro una delle due porte solo terra e fango.

Nell’undici del Mantova, Debenedetti prende il posto dell’infortunato Mensah. Torna Burrai, che aveva saltato il match col Brescia.

Splende il sole a Carrara, clima primaverile e squadre in campo per il riscaldamento. Possanzini (squalificato) ha già preso posto nel box in tribuna.