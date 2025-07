Calcio Serie B – Il Catania su Mancuso? Il dt del Mantova Botturi smentisce: “Non è sul mercato”

MANTOVA «Nessun interesse ci è mai giunto dal Catania per Leonardo Mancuso. Il giocatore non è sul mercato». È perentorio Christian Botturi nello smentire le voci circolate ieri su una presunta trattativa tra il club siciliano e l’attaccante biancorosso. Solo chiacchiere senza fondamento, come spesso capita in tempo di mercato.

Il Mantova, semmai, è concentrato su altri nomi per sfoltire la rosa e procedere agli acquisti rimanenti. La novità è l’interesse del Latina per Panizzi, che da oggi si allenerà insieme a Muroni al Sinergy Center con uno staff capitanato da Ciccio Graziani. Su Panizzi non ha mai mollato la presa il Gubbio, così come per Muroni insiste l’ambizioso Alcione. A proposito di ambizioni, la matricola Dolomiti Bellunesi sta pressando forte su Burrai, che però continua a rimandare la decisione e intanto si allena col Mantova. Per Solini si registra un sondaggio tutto bresciano: Lumezzane e FeralpiSalò. Infine, c’è sempre l’Arezzo su Redolfi. Si attendono sviluppi a breve.