Calcio Serie B: MANTOVA-CARRARESE 1-1 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Danilo Martelli. Stadio gremito in ogni ordine di posti per questa penultima partita di campionato, che potrebbe avvicinare il Mantova alla salvezza. Avversaria dei biancorossi la Carrarese, a sua volta a un passo dalla matematica permanenza in B. Mister Possanzini deve fare a meno dello squalificato Radaelli e degli infortunati Redolfi e Ruocco. La lista dei diffidati comprende: Burrai, Mensah e Aramu (oltre a Redolfi e Possanzini). Sull’altro fronte, il tecnico Calabro non può contare sul portiere Fiorillo, squalificato. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-CARRARESE 1-1

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Cella, Bani (81′ Giordano); Trimboli, Burrai; Galuppini (67′ Bragantini), Mancuso (67′ Debenedetti), Fiori (55′ Aramu); Mensah (81′ Wieser). A disp.: Sonzogni, Solini, Fedel, Artioli, Muroni, Paoletti, De Maio. All.: Possanzini.

CARRARESE (3-5-2): Ravaglia; Illanes, Guarino, Imperiale; Cicconi, Shpendi, Schiavi (46′ Zuelli), Giovane (65′ Capezzi), Bouah; Milanese (46′ Cherubini), Finotto. A disp.: Bleve, Melegoni, Oliana, Coppolaro, Manzari, Fontanarosa, Belloni, Cerri, Torregrossa. All.: Calabro.

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata (assistenti: Politi di Lecce e Biffi di Treviglio; addetto al Var: Baroni di Firenze)

RETI: 44′ Mancuso, 47′ Finotto.

NOTE: Espulso al 70′ Suagher dalla panchina per proteste veementi. Ammoniti: Illanes, Cicconi, Cella, Capezzi. Calci d’angolo: 2-3. Recupero: 2′.

Secondo tempo

81′ Possanzini sfrutta gli ultimi due cambi a disposizione: dentro anche Wieser e Giordano al posto di un esausto Mensah e Bani.

80′ Occasionissima per il Mantova: cross di Aramu per Debenedetti. Palla che attraversa tutta l’area apuana, ma Bragantini manca il tap in vincente.

74′ Fase statica della partita. Mantova che commette tanti errori in fase di costruzione e ripartenza.

67′ Possanzini effettua un doppio cambio: fuori gli omaggiati Mancuso e Galuppini e dentro Debenedetti e Bragantini.

63′ Primo ammonito del Mantova: si tratta di Cella. L’attaccante atterra un avversario ed evita così il contropiede avversario.

61′ Ripartenza pericolosa della Carrarese con Cherubini che conclude a rete, ma senza fortuna.

60′ Punizione di Aramu che finisce di poco sopra la traversa.

55′ Primo cambio per il Mantova: entra Aramu al posto di un evanescente Fiori.

47′ Pronti via e la Carrarese pareggia con Finotto. Cross dalla sinistra e palla che arriva all’attaccante, tutto solo e libero di trafiggere Festa.

46′ Inizia la ripresa. Subito due cambi per la Carrarese, uno in attacco e uno a centrocampo.

Primo tempo

45’+2′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ Ultimi 2′ di recupero.

44′ GOLLLLL DEL MANTOVAAA!!!!!!!!! La sblocca Mancuso con un gran destro che scheggia il palo interno e carambola in rete.

40′ Riprende il gioco.

39′ Gioco interrotto dopo lo scontro di gioco tra Mensah e un avversario. Staff medici in campo per assistere i propri giocatori.

37′ Partita che si accede all’improvviso. Semi rovesciata di Fiori, batti e ribatti in area e palla deviata in corner. Sugli sviluppi nulla da segnalare.

35′ Ritmi che si abbassano e gara bloccata. Ci prova Schiavi per gli ospiti con una botta che finisce alle stelle.

30′ Mantova che torna a spingere sull’acceleratore con Galuppini che calcia dalla distanza mirando il primo palo, ma la sfera esce a fil di palo.

24′ Urlo strozzato in gola per i tifosi del Mantova. Aveva segnato Galuppini, su assist di Burrai, con un colpo di testa a scavalcare Ravaglia. Ma l’attaccante era partito in fuorigioco.

19′ Primo corner in favore del Mantova: dagli sviluppi Cella prolunga per Brignani che manca la deviazione vincente.

18′ Mensah fa a sportellato con Giovane, si libera della marcatura stretta dell’avversario e penetra in area cadendo su un presunto tocco rivale, ma per Monaldi non c’è fallo. Si prosegue.

14′ Altro salvataggio della retroguardia virgiliana: questa volta è Bani che spazza via il pallone.

12′ Rispondono i biancorossi con la conclusione dalla distanza di Burrai che termina altissima.

9′ Ripartenza pericolosa della Carrarese con Finotto che riceve in profondità e si invola verso la porta difesa da Festa. Strepitosa scivolata di Brignani che mette la palla in angolo.

5′ Animi caldi e ritmi alti. Il Mantova gestisce palla e cerca varchi; gli avversari pressano alti e attendono di ripartire in contropiede.

1′ Subito Mantova in avanti con il colpo di testa di Maggioni che termina fuori misura.

1′ Calcio d’inizio battuto dalla Carrarese.

Pre-gara

Squadre che si posizionano sul terreno di gioco. Il Mantova attaccherà da sinistra a destra; la Carrarese da destra a sinistra.

I tifosi carichi sugli spalti continuano a saltare e cantare.

Mantova e Carrarese fanno il loro ingresso in campo.

Squadre che fanno il rientro negli spogliatoi per preparare gli ultimi dettagli.

Nel frattempo il presidente biancorosso Filippo Piccoli celebra capitan Burrai consegnandoli la maglia delle 100 presenze in Serie B con il Mantova.

Temperatura dell’aria sui 17 gradi, cielo sereno e terreno in buone condizioni.

Nel frattempo lo stadio si riempie gradualmente: attesi 11.200 tifosi. Martelli sold out.

Mister Possanzini ne cambia due rispetto alla sconfitta di domenica a Salerno. Dentro Maggioni al posto dello squalificato Radaelli; in attacco Galuppini rileva Bragantini. Sull’altra sponda, il tecnico Calabro si affida al duo Milanese-Finotto per impensierire la retroguardia biancorossa.

Buonasera dallo stadio Danilo Martelli. Le squadre stanno facendo riscaldamento in campo.